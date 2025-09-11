Атака на Польщу готувалась ще з літа: ISW розкрив задум Кремля

Аналітики ISW зазначають, що масштаби вторгнення свідчать про ретельну підготовку. Ймовірність того, що понад 19 дронів одночасно збилися з курсу чи вийшли з ладу через технічну помилку, практично відсутня.

Частина атакувальних дронів виявилася моделлю "Гербера", яку Росія використовує для імітації "Шахедів" і провокування протиповітряної оборони.

За словами українського експерта Сергія Бескреснова, один зі збитих дронів був версією "Гербери" без камер - спеціально створеною для відволікання ППО.

Ознаки підготовки ще з літа

Підготовка до атаки проявилася ще влітку 2025 року. Польський журналіст Марек Будзиш повідомляв про фіксацію російських безпілотників із польськими та литовськими SIM-картами у звітах українських військових. Це могло означати створення "коридорів" для ударів по території НАТО.

Бескреснов також відзначав, що "Шахеди" із польськими SIM-картами з’являлися ще до інциденту. Такі деталі свідчать про заздалегідь сплановану операцію 9-10 вересня з метою перевірки реакції НАТО.