РФ готовила удары по Польше и Литве несколько месяцев: раскрыта важная деталь

Среда 10 сентября 2025 11:37
РФ готовила удары по Польше и Литве несколько месяцев: раскрыта важная деталь Фото: РФ готовила удары по Польше и Литве несколько месяцев (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Российские войска уже несколько месяцев готовили удары по Польше и Литве, ведь как минимум с июня используют 4G-модемы с SIM-картами польских операторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

По информации издания, еще в начале июля в Польше была опубликована информация о том, что среди обломков сбитых в Украине российских беспилотников находили 4G-модемы с SIM-картами польских операторов.

Кроме польских "симок", также в одном из дронов было найдено SIM-карту литовского оператора. Отмечается, что это прямо указывает на подготовку РФ к полетам дронов над территорией этих стран и тестов подключения к сетям мобильной связи.

Известно, что о "находках" было сообщено партнерам в Польше и Литве. В то же время эта информация почти не вызвала резонанса в Польше, несмотря на то, что еще летом российские дроны начали залетать в ее воздушное пространство уже стабильно.

Российские дроны ночью влетели в Польшу

Напомним, что в ночь на среду, 10 сентября, российские ударные дроны нарушили воздушное пространство Польши. Для отражения угрозы была привлечена авиация. Из-за массированной атаки и потенциальной опасности для страны временно приостановили работу аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал срочное заседание правительства после нарушения воздушного пространства беспилотниками РФ.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова предоставить Польше все имеющиеся данные о вторжении дронов и помочь в развитии системы оповещения и противовоздушной защиты.

Все, что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу, - читайте в материале РБК-Украина.

Польша Дрони
