Атака на Польшу: Фицо требует выяснить, "кто руководил" беспилотниками

Словакия, Среда 10 сентября 2025 16:45
UA EN RU
Атака на Польшу: Фицо требует выяснить, "кто руководил" беспилотниками Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что инцидент с российскими дронами в Польше - серьезный и может иметь далеко идущие последствия. Он требует установить, "кто управлял" этими дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фицо заявил, что нужно "объективно установить" два момента - во-первых, было ли нарушение воздушного пространства Польши преднамеренным, или случайным. А во-вторых - "под чьим контролем" находились дроны и "кто управлял" ими.

"Я выражаю свою солидарность с Польшей и предлагаю свое сотрудничество в поиске всех необходимых ответов", - добавил премьер.

Атака российских дронов на Польшу

Напомним, в ночь на 10 сентября российская атака ударными беспилотниками по Украине впервые задела Польшу, которая является членом НАТО. На территорию страны залетели по меньшей мере 19 беспилотников. В МВД Польши сообщили, что идентифицированы семь дронов и "остатки ракеты неустановленного происхождения".

Организация Североатлантического договора активировала статью 4 в связи с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при всем этом назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

Министерство обороны России в ответ на заявления стран НАТО солгало, что дальность дронов, которые атаковали Польшу, якобы "не превышает 700 километров" и заявили, что цели для поражения на территории Польши "не планировались". Кремль комментировать эту ситуацию отказался.

