Атака на Польщу: Фіцо вимагає з'ясувати, "хто керував" безпілотниками

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що інцидент з російськими дронами в Польщі - серйозний та може мати далекосяжні наслідки. Він вимагає встановити, "хто керував" цими дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я висловлюю свою солідарність з Польщею та пропоную свою співпрацю у пошуку всіх необхідних відповідей", - додав прем'єр.

Фіцо заявив, що потрібно "об'єктивно встановити" два моменти - по-перше, чи було порушення повітряного простору Польщі навмисним, або випадковим. А по-друге - "під чиїм контролем" перебували дрони та "хто керував" ними.

Атака російських дронів на Польщу

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російська атака ударними безпілотниками по Україні вперше зачепила Польщу, яка є членом НАТО. На територію країни залетіли щонайменше 19 безпілотників. В МВС Польщі повідомили, що ідентифіковано сім дронів та "залишки ракети невстановленого походження".

Організація Північноатлантичного договору активувала статтю 4 у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі російськими дронами. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте при всьому цьому назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.

Міністерство оборони Росії у відповідь на заяви країн НАТО збрехало, що дальність дронів, які атакували Польщу, нібито "не перевищує 700 кілометрів" та заявили, що цілі для ураження на території Польщі "не планувалися". Кремль коментувати цю ситуацію відмовився.