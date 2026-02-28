Удар на опережение: Израиль атаковал Иран, по всей стране введено чрезвычайное положение

Израиль начал превентивную атаку на Иран для устранения угроз безопасности. Из-за угрозы ответных ударов по всей стране объявлено чрезвычайное положение, а граждан призывают находиться вблизи укрытий.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Детали атаки и меры безопасности Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о введении "немедленного состояния чрезвычайной ситуации по всей стране". По его словам, превентивный удар по Ирану был необходим для нейтрализации существующих угроз государству Израиль. Сейчас на всей территории страны звучат сирены. Командование тыла ЦАХАЛ призвало гражданское население держаться ближе к бомбоубежищам и избегать неважных поездок из-за сложной ситуации с безопасностью. Рекомендации для гражданских Армия обороны Израиля отметила, что "проактивное оповещение" имеет целью подготовить общественность к возможному ракетному обстрелу израильской территории. "На данный момент необходимости заходить в укрытие нет, однако граждане должны знать, где находится ближайшее защищенное помещение", - отметили в ЦАХАЛ.