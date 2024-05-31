Атака на Керчь и новый пакет помощи от Германии: новости за 30 мая

Более подробно о том, что произошло в четверг, 30 мая, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Помощь от Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Одессу заявил, что его страна передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдет вооружение на общую стоимость - 500 млн. евро.

Детальнее о том, что войдет в пакет помощи, можно узнать в материале РБК-Украина.

Атака на Керчь

В ночь на четверг, 30 мая, украинские военные впервые ударили ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, активно использовавшейся врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

Этой же ночью украинские разведчики поразили в Крыму четыре российских катера типа "Тунец". Как рассказали в Главном управлении разведки, два из четырех пораженных катеров были уничтожены.

Макрон хочет создать коалицию военных инструкторов из ЕС в Украине

Французский президент Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию военных инструкторов в Украине.

По информации Le Monde, консультации по этому вопросу должны ускориться в ближайшие дни, чтобы объявление могло состояться во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию по случаю 80-летия высадки в Нормандии 6 и 7 июня.

Украинцам напомнили, почему важно своевременно передавать показатели за свет

В периоды отключений электроэнергии особенно важно передавать показатели счетчика в срок. Детальнее о том, почему это необходимо делать вовремя, можно узнать в материале РБК-Украина.

На Алтае сгорела резиденция Путина

В неофициальной резиденции находящегося на Алтае российского диктатора Владимира Путина произошел пожар.

Одно из зданий почти полностью сгорело в результате пожара. РБК-Украина показала фото и видео с места происшествия.

В Одессе мужчина порезал ножом жену и дочь

В четверг, 30 мая, в Одессе мужчина напал с ножом на жену с дочерью. После этого, покончил с собой, выпрыгнув с 12 этажа.

Правоохранители выяснили, что вечером 31-летняя женщина вызвала полицию из-за домашнего насилия своего 39-летнего мужчину. По словам заявительницы, он якобы впервые начал вести себя агрессивно.

По вызову прибыли патрульные, которые составили в отношении обидчика протокол и выписали срочное запретительное предписание, которым обязали мужа оставить жилье на трое суток и запретили контактировать с семьей. В присутствии полицейских мужчина собрал необходимые вещи и ушел из дома.

Однако 30 мая у подъезда дома, в котором семья снимает квартиру, мужчина неожиданно напал на жену и восьмилетнюю дочь, когда они возвращались с прогулки. Детальнее в материале РБК-Украина.