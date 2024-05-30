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ГУР уточнило данные об атаке на катера "Тунец": потери РФ возросли

Четверг 30 мая 2024 18:14
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ГУР уточнило данные об атаке на катера "Тунец": потери РФ возросли Иллюстративное фото: ГУР ударило по катерам "Тунец" в Крыму (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Украинские разведчики поразили в Крыму четыре российских катера типа "Тунец", а не два, как было заявлено ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Как рассказали в ГУР, два из четырех пораженных катеров КС-701 "Тунец" были уничтожены.

"Поэтому общие потери государства-агрессора России от атаки украинскими ударными морскими дронами Magura V5 составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец", - уточнили в разведке.

Там добавили, что враг использовал такие катера для логистики и патрулирования акватории возле временно оккупированного Крыма.

Что предшествовало

Напомним, ранее источники РБК-Украина в спецслужбах рассказали о том, что украинские защитники поразили в Крыму два российских катера типа "Тунец".

Позже эту информацию официально подтвердили в Главном управлении разведки.

Отметим, что украинские защитники уже уничтожали такие катера. В частности, это произошло осенью прошлого года.

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