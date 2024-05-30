Враг нанес удар по критической инфраструктуре одного из районов Харькова, есть пострадавшие
В Харькове под вражеский удар этой ночью попал объект критической инфраструктуры одного из районов города.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковского городского головы Игоря Терехова.
В мэрии отметили, что данные о возможных пострадавших в результате обстрела уточняются.
"Был удар по критической инфраструктуре одного из районов города. Информация о пострадавших уточняется", - рассказал Терехов.
Позже начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил в своем Telegram в 02:50, что "на эту минуту - без пострадавших".
"Информация по разрушениям уточняется", - добавил чиновник.
Но позже он рассказал, что по обновленной информации, пострадавшие есть.
"Два человека получили осколочные ранения, один - острая реакция на стресс. Повреждены окна жилых домов, возник пожар на объекте газовой инфраструктуры", - рассказал глава ОВА.
Мэр Терехов уточнил, что в Харькове на месте "прилета" произошел пожар. Кроме того, был перебит газопровод.
"Пострадали и окрестные дома – видим много выбитых окон. Утром будет поквартирный обход – узнаем подробнее. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - написал он.
Что предшествовало
Ранее стало известно, что в Харькове и районе прозвучала серия взрывов из-за российских ударов. Это происходило на фоне воздушной тревоги, объявленной в Харьковской области и во многих других регионах.
Как рассказали позже в Харьковской ОВА, этой ночью российские захватчики нанесли по меньшей мере 5 ударов, и часть из них была по населенным пунктам Харьковского района.
Добавим, по словам руководителя Малоданиловской общины Харьковской области Александра Гололобова, в общине было по меньшей мере 4 взрыва.
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