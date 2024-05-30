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ВСУ ракетами ATACMS ударили по Керченской паромной переправе, ее работа заблокирована

Украина, Четверг 30 мая 2024 20:40
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ВСУ ракетами ATACMS ударили по Керченской паромной переправе, ее работа заблокирована Фото: военные поразили паромную переправу российских окупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на сегодня, 30 мая украинские военные нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"Стоит отметить, что этот объект прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако ракеты, стоящие на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков", - сообщили в Генштабе.

Фото: военные нанесли удар по Керченской паромной переправе (www.facebook.com/GeneralStaff)

По данным военных, в результате поражения существенных повреждений получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки.

Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.

Генштаб подчеркнул, что благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика оккупантов на полуострове существенно подорвана.

Напомним, мы также сообщали, что в ночь на 30 мая украинская разведка поразила два российских катера в Крыму.

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