ua en ru
Чт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам напомнили, почему важно вовремя передавать показатели за свет

Украина, Четверг 30 мая 2024 21:54
UA EN RU
Украинцам напомнили, почему важно вовремя передавать показатели за свет Фото: в периоды отключений света нужно своевременно передавать показатели счетчика (РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В периоды отключений электроэнергии особенно важно передавать показания счетчика вовремя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Друзья, в периоды отключений особенно важно передавать показы счетчика вовремя. Если мы не получим ваши показы, нам придется рассчитывать их по среднему значению, что может быть больше, чем вы реально употребили в мае", - подчеркнули в компании.

В ДТЭК подчеркнули, что важно передать показы в период с 30 мая по 3 июня.

Как передать показатели

Передать показы легко и быстро через чат-бот:

Напомним, что председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация со светом в Украине скоро снова ухудшится. Подробнее об этом в материале РБК-Украина.

О возможности возвращения графиков отключений света предупреждал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Война в Украине Война России против Украины Энергетики
NEWS
Зеленский и Байден готовятся подписать соглашение о безопасности. FT рассказало, где это произойдет
Зеленский и Байден готовятся подписать соглашение о безопасности. FT рассказало, где это произойдет
DAILY
Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес
Юрий Дощатов, Руслан Кисляк Ставки вверх. Почему власти нарушают обещание не увеличивать налоги и что об этом думает бизнес