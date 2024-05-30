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Макрон хочет создать коалицию военных инструкторов из ЕС в Украине, - Le Monde

Франция, Четверг 30 мая 2024 20:15
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Макрон хочет создать коалицию военных инструкторов из ЕС в Украине, - Le Monde Фото: французский президент Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Французский президент Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию военных инструкторов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Издание отметило, что сейчас еще ничего не решено окончательно, однако это может быть вопрос недель, а то и дней, прежде чем французские и европейские инструкторы будут отправлены в Украину.

Но французские власти стремятся создать коалицию из желающих стран для подготовки украинских военных. По информации источников Le Monde, консультации по этому вопросу должны ускориться в ближайшие дни, чтобы объявление могло состояться во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию по случаю 80-летия высадки в Нормандии 6 и 7 июня.

Тогда Макрон мог бы обнародовать контуры такой инициативы через три с половиной месяца после того, как 26 февраля он заявил, что не исключает отправки западного военного подкрепления в Украину.

Отметим, что в этом году Россию на мероприятия по случаю 80-летия высадки в Нормандии не пригласили.

Макрон хотел отправить свои войска в Украину

В этом году Макрон стал публично обсуждать возможность отправки войск в Украину, но при этом до какой-либо конкретики он не дошел.

Однако ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия.

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