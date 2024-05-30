Макрон хочет создать коалицию военных инструкторов из ЕС в Украине, - Le Monde
Французский президент Эммануэль Макрон хочет создать европейскую коалицию военных инструкторов в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
Издание отметило, что сейчас еще ничего не решено окончательно, однако это может быть вопрос недель, а то и дней, прежде чем французские и европейские инструкторы будут отправлены в Украину.
Но французские власти стремятся создать коалицию из желающих стран для подготовки украинских военных. По информации источников Le Monde, консультации по этому вопросу должны ускориться в ближайшие дни, чтобы объявление могло состояться во время визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию по случаю 80-летия высадки в Нормандии 6 и 7 июня.
Тогда Макрон мог бы обнародовать контуры такой инициативы через три с половиной месяца после того, как 26 февраля он заявил, что не исключает отправки западного военного подкрепления в Украину.
Отметим, что в этом году Россию на мероприятия по случаю 80-летия высадки в Нормандии не пригласили.
Макрон хотел отправить свои войска в Украину
В этом году Макрон стал публично обсуждать возможность отправки войск в Украину, но при этом до какой-либо конкретики он не дошел.
Однако ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия.
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