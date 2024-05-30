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Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро

Одесса, Четверг 30 мая 2024 20:35
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Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро Фото: Борис Писториус, глава Минобороны Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Германия передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдет вооружение общей стоимостью 500 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA в Twitter и Tagesschau.

По информации DPA, анонс нового пакета сделал министр обороны Германии Борис Писториус во время своего визита в Одессу.

Более детальных подробностей о пакете помощи Украине от Германии пока нет.

Обновлено 20:44

По данным Tagesschau, Украина в рамках пакета получит:

  • ракеты средней дальности для IRIS-T;
  • ракеты малой дальности для IRIS-T;
  • разведывательные и ударные беспилотники для боев в районе Черного моря;
  • оборудование для ремонта немецкой артиллерии и танков Leopard, которые ранее передали Украине.

Помощь Украине от Германии

Стоит заметить, что Германия с начала полномасштабной войны передала Украине самое большое количество военной помощи среди всех стран Европы.

В частности, Берлин предоставил украинским защитникам батареи Patriot, танки Leopard 2, САУ PzH 2000 и другие виды вооружений.

Последний раз Германия объявляла о новом пакете военной помощи Украине в марте. Тогда в него также вошло вооружение на 500 млн евро.

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