Еще более 1100 оккупантов и 35 артсистем в сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии

Силы обороны Украины в сутки ликвидировали еще 1160 российских захватчиков, и таким образом общие потери противника в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 506 260 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 10 танков и 35 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составили:

личного состава - 506260 (+1160) человек ликвидировано;

танков - 7710 (+10) ед.;

боевых бронированных машин - 14913 (+22) ед.;

артиллерийских систем - 13101 (+35) ед.;

РСЗО - 1088 (+1) ед.;

средства ПВО - 815 ед.;

самолетов - 357 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10532 (+22) ед.;

крылатых ракет - 2222 ед.;

кораблей/катеров - 27 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 17849 (+53) ед.;

специальной техники - 2153 (+11) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке Генштаба 29 мая информировали, что на фронте в течение суток было зафиксировано 102 боевых столкновений.

В военном ведомстве добавили, что самой горячей с начала текущих суток остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях.

Также добавим, что по данным Генштаба ВСУ, сутками ранее, 29 мая, украинские защитники ликвидировали 1300 российских оккупантов.