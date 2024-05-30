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Еще более 1100 оккупантов и 35 артсистем в сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии

Четверг 30 мая 2024 07:34
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Еще более 1100 оккупантов и 35 артсистем в сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины в сутки ликвидировали еще 1160 российских захватчиков, и таким образом общие потери противника в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 506 260 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 10 танков и 35 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 506260 (+1160) человек ликвидировано;
  • танков - 7710 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 14913 (+22) ед.;
  • артиллерийских систем - 13101 (+35) ед.;
  • РСЗО - 1088 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 815 ед.;
  • самолетов - 357 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10532 (+22) ед.;
  • крылатых ракет - 2222 ед.;
  • кораблей/катеров - 27 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17849 (+53) ед.;
  • специальной техники - 2153 (+11) ед.

Еще более 1100 оккупантов и 35 артсистем в сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке Генштаба 29 мая информировали, что на фронте в течение суток было зафиксировано 102 боевых столкновений.

В военном ведомстве добавили, что самой горячей с начала текущих суток остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях.

Также добавим, что по данным Генштаба ВСУ, сутками ранее, 29 мая, украинские защитники ликвидировали 1300 российских оккупантов.

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