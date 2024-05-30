Еще более 1100 оккупантов и 35 артсистем в сутки: Генштаб ВСУ обновил потери росармии
Силы обороны Украины в сутки ликвидировали еще 1160 российских захватчиков, и таким образом общие потери противника в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 506 260 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 10 танков и 35 артсистем врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 506260 (+1160) человек ликвидировано;
- танков - 7710 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин - 14913 (+22) ед.;
- артиллерийских систем - 13101 (+35) ед.;
- РСЗО - 1088 (+1) ед.;
- средства ПВО - 815 ед.;
- самолетов - 357 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10532 (+22) ед.;
- крылатых ракет - 2222 ед.;
- кораблей/катеров - 27 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 17849 (+53) ед.;
- специальной техники - 2153 (+11) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, в вечерней сводке Генштаба 29 мая информировали, что на фронте в течение суток было зафиксировано 102 боевых столкновений.
В военном ведомстве добавили, что самой горячей с начала текущих суток остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях.
Также добавим, что по данным Генштаба ВСУ, сутками ранее, 29 мая, украинские защитники ликвидировали 1300 российских оккупантов.
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