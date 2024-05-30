На Покровском направлении высокая интенсивность атак: Генштаб описал ситуацию на фронте

С начала суток, 30 мая, количество боевых столкновений возросло до 49. Враг поддерживает высокую активность атак на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении состоялось два боестолкновения. Одно из них отбито.

На Купянском направлении количество боестолкновений возросло до трех. Одно из них продолжается в районе населенного пункта Ивановка.

На Северском направлении враг уже семь раз ходил в атаку. Сейчас продолжается отражение трех штурмов рядом с Роздоловкой и еще одного в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении количество боестолкновений возросло до шести. Штурмовые действия вблизи Калиновки, Клищеевки и Нового отбиты. Бои продолжаются возле Андреевки.

На Покровском направлении враг поддерживает высокую интенсивность и уже 12 раз пытался улучшить положение.

"Самая горячая зона на карте боевых действий - район села Новоалександровка Донецкой области, где в настоящее время наши воины отражают три вражеских штурма", - пишет Генштаб.

На Кураховском направлении отбито уже восемь атак. Два боестолкновения продолжаются в районе Красногоровки.

На Времовском направлении продолжаются два боя возле Урожайного.

На Ореховском направлении россияне проводят штурм с Мирного на Малые Щербаки. Еще одно место противостояния - вблизи села Новоандреевка.

На Приднепровском направлении количество боевых столкновений возросло до трех.

Наступление России

В начале мая враг попытался наступать на севере Харьковской области. По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, россияне планировали за несколько дней "взять" Волчанск и за пять дней дойти до Харькова.

С предварительной сводкой Генштаба можно ознакомиться по ссылке.