Атака дронов, веерные отключения света и угроза для Каховской ГЭС: главное за неделю

Войска РФ продолжают атаковать критическую инфраструктуру, из-за чего в Украине была введена тотальная экономия света. Владимир Путин объявил "военное положение" на оккупированных территориях. Россия готовит теракт на Каховской ГЭС, что угрожает техногенной катастрофой.

Атака "Шахедов"

Российские войска массово используют иранские дроны для ударов по украинским городам. 17 октября беспилотники Shahed-136 атаковали Киев. В результате попадания в жилой дом погибли 4 человека.

Всего в течение этой недели на столицу и область было нацелено около 65 "Шахедов", почти половина из которых летела из Беларуси. Также оккупанты били дронами по Чергнигову, Виннице, Днепру, Запорожью, Николаеву.

В ответ на атаки иранских БПЛА страны-союзники анонсировали поставки Украине большого количества антидронных систем.

Удары по энергетической инфраструктуре

Основной целью ракетного террора армии страны-агрессора стали объекты критической инфраструктуры. С 10 октября были разрушены более 30% украинских электростанций.

Значительные повреждения получили ТЭЦ на Троещине и в Выдубичах в Киеве, Ладыжинская ТЭС (Винницкая область), Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, энергетические объекты в Хмельницком, Львове, Житомире. Чтобы снизить нагрузку на энергосистему и для проведения ремонтных работ "Укрэнерго" ограничило потребление.

Свет по графику

Из-за повреждений генерирующих мощностей с 20 октября в Украине действует тотальная экономия электроэнергии. Местные операторы в регионах ввели графики веерных отключений света.

Бытовых потребителей призвали ограничить использование электроприборов с 07:00 до 23:00, а бизнес – минимизировать освещение зданий, наружной рекламы. В городах было ограничено использование уличного освещения.

"Охота" на Гиркина

Главное управление разведки Украины объявило вознаграждение тому, кто передаст в украинский плен Игоря Гиркина (Стрелкова) в размере 100 тысяч долларов. Этому предшествовало предложение в 50 тысяч долларов от украинских активистов и военных.

Сам бывший "министр обороны ДНР" заявил, что 14 октября отправился на фронт воевать за Россию.

Возвращение женщин с плена

17 октября был проведен масштабный обмен пленными между Украиной и РФ. Впервые – это абсолютно женский обмен.

Домой вернулись 108 украинок. Среди них эвакуированые с "Азовстали", защитницы из ВСУ, НГУ, Теробороны, МВД. Некоторые женщины находились в плену еще до начала полномасштабного вторжения.

Иран попал под санкции

Евросоюз и Великобритания ввели санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе российской армии. Ограничения были введены в отношении компании-проектировщика дронов Shahed Aviation Industries. Также в санкционном списке лица и сотрудничающие с РФ организации. Их активы замораживают, вводится запрет на поездки в ЕС.

США поддержали Британию и Европу в вопросе санкций и заявили, что имеют многочисленные доказательства применения "Шахедов" в Украине. В то же время официальный Иран продолжает это отрицать.

Подозрение ГП "Антонов" из-за уничтожения "Мрии"

Служба безопасности Украины проводит расследование обстоятельств уничтожения АН-225 "Мрия" во время боев в аэропорту "Гостомель". В настоящее время устанавливается, почему руководство ГП "Антонов" не приняло все необходимые меры для сохранения самолета.

В СБУ отмечают, что отдельные работники предприятия долго препятствовали Силам обороны в организации противовоздушной и наземной охраны аэродрома.

"Военное положение" на оккупированных территориях

Российский диктатор Владимир Путин с 20 октября ввел "военное положение" в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в районах Запорожской и Херсонской областей, контролируемых российскими войсками.

Указ предусматривает запрет на выезд и ограничение передвижения, проведение эвакуации населения по необходимости, изъятие имущества на нужды обороны, создание территориальной обороны.

В Украине отреагировали на это заявлением, что так называемое "военное положение" ничего не изменит, и ВСУ продолжат освобождать территории нашей страны.

Старт отопительного сезона

20 октября в Киеве начался отопительный сезон. Решение было принято исходя из погодных условий. Все здания начали подключать к системе теплоснабжения по технологическому графику. В Полтаве отопление начали подавать 21 октября, а в Виннице батареи должны потеплеть с 24 октября.

Также начало отопительного сезона было анонсировано в Донецкой области с 1 ноября. Однако из-за повреждений инфраструктуры, он стартует только в 15 громадах.

Новые санкции против россиян, белорусов и ряда украинцев

Президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против лиц, причастных к развязанию агрессивной войны против Украины или поддерживающих режим президента РФ Владимира Путина.

В перечень вошли более 3800 физических и юридических лиц. Среди них дети и родственники Владимира Путина, Сергея Лаврова, Дмитрия Пескова, глава РПЦ патриарх Кирилл, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, олигархи, пропагандисты, артисты.

Также в списке санкций есть украинские артистки Таисия Повалий, Ани Лорак, Регина Тодоренко, живущие и работающие в РФ.

Отставка Лиз Трасс

20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании через 6 недель после своего назначения. Глава правительства потеряла поддержку Консервативной партии из-за своей бюджетной программы.

Выборы нового премьера состоятся на следующей неделе. На должность может вернуться Борис Джонсон, а его главным конкурентом является бывший министр финансов Риши Сунак.

Каховская ГЭС заминирована

Оккупанты готовят теракт на Каховской ГЭС с целью обвинить Украину и замедлить контрнаступление ВСУ в Херсонской области. 20 октября Владимир Зеленский заявил, что дамба и агрегаты гидроэлектростанции заминированы россиянами.

По словам президента Украины, подрыв дамбы приведет к катастрофическим последствиям. Могут пострадать сотни тысяч человек, значительная часть юга Украины останется без водоснабжения. Теракт может оставить ЗАЭС без воды для охлаждения. К тому же будет полностью остановлена ​​работа канала, поставляющего воду в Крым.

США готовят новый пакет помощи

Конгресс США планирует предоставить Украине рекордный пакет финансовой помощи в размере 50 млрд долларов.

Из-за опасений, что после предстоящих выборов новый Конгресс может скептически относиться к помощи Украине, законодатели от обеих партий рассчитывают принять самый большой пакет помощи до января 2023 года. В республиканской партии считают, что суммы в 50 млрд долларов должно хватить, чтобы Украина пережила следующий год.