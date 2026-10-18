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"Нам нужно 60 дней": Рубио объяснил решение Трампа о санкциях против РФ

09:55 18.10.2026 Вс
3 мин
aimg Татьяна Степанова
"Нам нужно 60 дней": Рубио объяснил решение Трампа о санкциях против РФ Фото: государственный секретарь США Марко Рубио (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп подписал указ об отказе от применения санкций против России по "закону Грэмма", чтобы в течение 60 дней проанализировать их возможное влияние на американскую и мировую экономику.

Как сообщает РБК-Украина, об этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил во время общения с журналистами.

Рубио отметил, что закон об "адских санкциях" против России и Ирана содержал санкционные ограничения не только против РФ. Поэтому администрации нужно больше времени, чтобы принять решение о его применении.

"Проблема в том, что эти санкции касались не только России. Они предусматривают пошлины на ряд стран - например, Индии и других. Поэтому я считаю, что президент хочет использовать этот 60-дневный период, чтобы проанализировать, что будет означать введение как санкций, так и пошлин для мировой экономики и даже для экономики США", - сказал он.

По мнению госсекретаря США, когда законопроект принимали, одной из причин включения в него исключений было понимание того, что понадобится время для изучения этого вопроса.

Рубио отметил, что администрация Трампа требует 60 дней, чтобы "учесть все это и взвесить все "за" и "против".

В качестве примера он привел Индию, которая добровольно диверсифицировала свои поставки, но все еще получает значительную часть энергоносителей из России.

На вопрос журналиста о том, не является ли это решение "подарком" российскому диктатору Владимиру Путину, госсекретарь заявил, что российское дизельное топливо "так или иначе было бы продано".

"Единственная разница заключается в том, сколько бы его получили США. Так что это не беспрецедентный случай. Если вы вспомните, несколько месяцев назад мы также предоставили 60-дневное исключение относительно российской нефти, когда в Ормузском проливе возникали напряженные ситуации", - добавил он.

Рубио отметил, что конфликты в мире взаимосвязаны и поэтому могут порождать неопределенность на мировом рынке энергоносителей.

"Поэтому все эти вопросы нужно решать деликатно и тщательно, поскольку они все - они все сейчас переплетаются. Это уже не только об Ормузском проливе. Это то, что происходит с Саудовской Аравией, и неопределенность, которую это порождает. Это также то, что происходит между Россией и Украиной, и ограничения, которые это накладывает на свет", - сказал он.

Трамп приостановил санкции против России

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении "адских санкций" против России - масштабных пошлин, ограничений и санкций, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм за покупку российских энергоносителей.

Трамп воспользовался положением об отмене санкций в рамках закона, отстаивавшего Линдси Грэм как способ наказать Россию за войну в Украине.

Директива формально вводит пошлины, но останавливает их действие. Это означает, что Трамп может использовать их в другое время, если захочет.

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