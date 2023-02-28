Атака дронов-камикадзе и визит министра финансов США в Украину: новости за 27 февраля

Вчера, 27 февраля 2023 года, враг ночью ударил по Хмельницкому "Шахедами": возникли пожары, есть погибшие и раненые. А министр финансов США Джанет Йеллен прибыла в Украину с рабочим визитом. Она уже встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Война России против Украины: последние новости

Враг ночью ударил по Хмельницкому "Шахедами"

В ходе атаки дронами на Хмельницкий в понедельник, 27 февраля, погиб работник спасательной службы. Еще четыре человека получили ранения.

"Очередная массированная террористическая атака на Хмельницкое общество. На этот раз враг использовал БПЛА. На данный момент, известно об 1 погибшем и 4 раненых", - рассказал мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

Из-за атаки дронов на Хмельницкий в понедельник, 27 февраля , погибли два спасателя. Один из них скончался в больнице.

Глава Минфина США прибыла в Украину и встретилась с Зеленским

Сегодня, 27 февраля, министр финансов США Джанет Йеллен прибыла в Украину с рабочим визитом. Она уже встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

"Важная встреча с министром финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен. США поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это", - написал президент Украины Владимир Зеленский.

ЕС продлил санкции против Лукашенко и его окружения

Европейский союз продлил санкции против белорусского диктатора Александра Лукашенко и его окружения. Ограничения будут действовать, по меньшей мере, до конца февраля 2024 года.

"Учитывая тяжесть сохраняющейся ситуации в Беларуси и причастность Беларуси к незаконной агрессии Российской Федерации против Украины, целесообразно сохранить в силе все меры, предпринятые союзом. Решение должно быть продлено до 28 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

В санкционный список входят 243 физических лица, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, и 32 юридических лица. Санкции ЕС касаются визовых ограничений и замораживания активов.

Когда Израиль предоставит Украине системы оповещения и как они будут работать: объяснение

Израиль поможет Украине установить систему упреждения гражданского населения о приближении российских ракет. Это может произойти в течение четырех месяцев.

Как пояснил Корнийчук, сроки установления системы оповещения не удачные, поскольку Украина уже находится в состоянии жестокой войны.

"Мы говорим об этом публично уже полгода. Это не то, о чем мы говорим тайно. Нам пообещали, что мы ее получим, но мы до сих пор ее не получили", – добавил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Украина может получить F-16 в решающий переломный момент войны

Страны-союзники Украины могут передать ВСУ истребители F-16 и дальнобойное оружие в решающий переломный момент войны с Россией.

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол подчеркнул, что надеется на начало давления на администрацию президента США как со стороны республиканцев, так и демократов для того, чтобы начать поставки истребителей и дальнобойного оружия в Украину.

По его словам, передача такого вооружения нашей стране может начаться в решающий переломный момент войны.

США перевели Украине первый транш бюджетной помощи

Соединенные Штаты перевели Украине первый транш прямой бюджетной помощи в размере 1,2 млрд. долларов. В общей сложности помощь США составит почти 10 млрд долларов.

"Сегодня я с гордостью объявляю о переводе дополнительной суммы в размере более 1,2 млрд долларов. Это первый транш из примерно 10 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи, которую Соединенные Штаты предоставит в ближайшие месяцы", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Следующие три месяца войны будут очень активными, - Буданов

В течение следующих трех месяцев будут продолжаться активные боевые действия по всем направлениям фронта. Они определят дальнейшее течение событий.

"Они будут достаточно активными. Очень активными, которые определят дальнейшее течение событий. Это активные боевые действия, если вы к этому ведете. Так они будут. И с их стороны попытки, и с нашей стороны", - сказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. , отвечая на вопрос, будут ли следующие три месяца войны определяющими.

Как выглядел российский самолет А-50 перед атакой на аэродром в Беларуси

Журналисты опубликовали спутниковый снимок аэродрома "Мачулищи" за неделю до того, как его, вероятно, атаковали белорусские партизаны и повредили российский разведывательный самолет А-50.

Журналисты с помощью сервиса Planet.com получили спутниковый снимок и координаты российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" от 19 февраля.

Так, на снимке видно ориентировочное расположение российских истребителей МИГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также вражеский самолет-разведчик А-50.

Председатель правления "Укрзализныци" подал в отставку

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил , что подал в отставку.

Александр Камышин рассказал, что решение было принято совместным решением с вице-премьером Кубраковым. Он также сообщил, что теперь возглавит офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.

"Оставляю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно... Благодарен президенту Зеленскому и вице-премьеру Кубракову за высокую оценку моей работы на позиции", - написал он.