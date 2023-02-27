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Атака дронами на Хмельницкий: в больнице умер еще один спасатель

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Хмельницкий, Понедельник 27 февраля 2023 10:58
Атака дронами на Хмельницкий: в больнице умер еще один спасатель Фото: количество жертв атаки дронов на Хмельницкий 27 февраля возросло до двух (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за атаки дронов на Хмельницкий в понедельник, 27 февраля, погибли два спасателя. Один из них умер в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

"К сожалению, есть еще одна смерть в больнице. Врачам не удалось спасти жизнь еще одного Героя - спасателя", - рассказал он.

Обновлено 11.24. Российские оккупанты намеренно обстреляли спасателей, которые ликвидировали последствия атаки российских дронов на Хмельницкий 27 февраля. Погибли 21-летний Владислав Дворак и 31-летний Сергей Севрук.

"Вместе с коллегами из ГСЧС Украины они этой ночью ликвидировали последствия атаки российских БПЛА в Хмельницкой области. А затем враг нанес повторный обстрел. Умышленно по нашим героям без оружия", - рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко.

Атака дронами на Хмельницкий: в больнице умер еще один спасатель

Атака дронами на Хмельницкий: в больнице умер еще один спасатель

По его словам, еще трое спасателей получили ранения. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Как сообщалось, российские войска сегодня ночью, 27 февраля, атаковали Хмельницкий с помощью иранских дронов-камикадзе. Всего зафиксировано три удара.

Позже стало известно, что во время атаки дронами на Хмельницкий погиб работник спасательной службы. Еще четыре человека получили ранения. В ГСЧС показали фото погибшего коллеги.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 27 февраля, с 23:00 до утра атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства.

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