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Определят дальнейший ход событий. Следующие три месяца будут очень активными, - Буданов

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Понедельник 27 февраля 2023 19:05
Определят дальнейший ход событий. Следующие три месяца будут очень активными, - Буданов Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В течение следующих трех месяцев будут продолжаться активные боевые действия по всем направлениям фронта. Они определят дальнейший ход событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова в интервью "Голосу Америки".

"Они будут достаточно активными. Очень активными, которые определят дальнейший ход событий. Это активные боевые действия, если вы к этому ведете. Так они будут. И с их стороны попытки, и с нашей стороны", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, будут ли следующие три месяца войны определяющими.

По его словам, речь идет не только о Донецкой и Луганской областях, но и обо всех направлениях.

"Абсолютно повсюду", - подчеркнул руководитель ГУР.

Напомним, ранее Буданов отметил, что Россия не готова к ведению долговременной войны против Украины, ведь ее ресурсы ограничены.

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Главное управление разведки Кирилл Буданов Война России против Украины
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