Украина может получить F-16 в решающий переломный момент войны, - конгрессмен

Страны-союзники Украины могут передать ВСУ истребители F-16 и дальнобойное оружие в решающий переломный момент войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкла Маккола в интервью ABC News .

Конгрессмен подчеркнул, что надеется на начало давления на администрацию президента США со стороны как республиканцев, так и демократов для того, чтобы начать поставки истребителей и дальнобойного оружия в Украину.

По его словам, передача такого вооружения нашей стране "может начаться в решающий переломный момент войны".

"Когда мы даем им то, что они действительно могут использовать и просят, они выигрывают. Когда мы медлим и не торопим события, все начинает затягиваться, а это именно то, чего хочет Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.)", - добавил Маккол.