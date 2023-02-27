Россияне обстреляли приграничье Сумской и Черниговской области из РСЗО, дронов и минометов

Российские оккупанты атаковали приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской области. Для обстрелов они использовали реактивные системы залпового огня, дроны и минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Север" .

С 09:39 до 09:54 зафиксировали 8 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Стариковое.

С 10:00 до 10:10 сообщили о 2 приходах, также вероятно из миномета 120 мм, в район населенного пункта Тимоновичи.

С 10:40 до 10:55 стало известно о 10 приходах, вероятно из РСЗО, в районе населенного пункта Бывалино.

В 10:54 поступила информация об 1 приходе, предположительно ВОГ сброшен с беспилотника, в районе населенного пункта Тиминовичи.

В результате вражеских обстрелов нет потерь среди личного состава и техники. Также не поступала информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры.

Напомним, вчера россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область, пострадал один человек.

Оккупанты вчера также били из минометов по селу Елино в Черниговской области.

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