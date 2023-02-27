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Председатель правления "Укрзализныци" подал в отставку

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Украина, Понедельник 27 февраля 2023 17:27
Председатель правления "Укрзализныци" подал в отставку Фото: Александр Камышин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что подал в отставку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Камышин рассказал, что решение было принято совместным решением с вице-премьером Кубраковым. Он также сообщил, что теперь возглавит офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.

"Оставляю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно... Благодарен президенту Зеленскому и вице-премьеру Кубракову за высокую оценку моей работы на позиции", - написал он.

Он возглавил "Укрзализныцю" в августе 2021 года - тогда он был назначен исполняющим обязанности председателя правления вместо тогдашнего руководителя Ивана Юрика. А вот 1 апреля 2022 года Камышин был назначен председателем правления на четыре года. До этого он являлся управляющим партнером инвестиционной компании Fortior Capital.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" получила помощь от британской железнодорожной компании Network Rail Infrastructure Limited при содействии Министерства транспорта Великобритании.

Известно, что "Укрзализныця" завершила последние формальности по переносу сроков погашения еврооблигаций на общую сумму 895 млн долларов.

Кроме того, мы писали, что "Укрзализныця" изменила правила продажи билетов на международные рейсы для того, чтобы исключить их перепродажу.

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