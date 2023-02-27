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Как выглядел российский самолет А-50 перед атакой на аэродром в Беларуси: спутниковый снимок

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Понедельник 27 февраля 2023 17:44
Как выглядел российский самолет А-50 перед атакой на аэродром в Беларуси: спутниковый снимок Иллюстративное фото: появился спутниковый снимок российского самолета А-50 перед атакой на аэродром в Беларуси (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Журналисты опубликовали спутниковый снимок аэродрома "Мачулищи" за неделю до того, как его, вероятно, атаковали белорусские партизаны и повредили российский разведывательный самолет А-50.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

Журналисты с помощью сервиса Planet.com получили спутниковый снимок и координаты местонахождение российского самолета А-50 на аэродроме "Мачулищи" от 19 февраля.

Как выглядел российский самолет А-50 перед атакой на аэродром в Беларуси: спутниковый снимок

Так, на снимке видно ориентировочное расположение российских истребителей МИГ-31К, способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также вражеского самолета-разведчика А-50.

На снимке, сделанном 19 февраля, видно, где мог находиться самолет А-50 в момент атаки по нему.

Напомним, вчера утром на аэродроме "Мачулищи" прогремели взрывы.

Позже стало известно, что белорусские партизаны атаковали российский разведывательный самолет А-50 с помощью двух дронов.

Главу общественной организации бывших белорусских силовиков ByPol ​​Александр Азаров заявил, что самолет А-50 после повреждений больше не полетит.

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