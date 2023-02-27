Оккупанты перебросили в Луганскую область часть своих срочников, - Генштаб

Россияне перебросили на временно оккупированную территорию Луганской области до 200 своих срочников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

При этом в Генштабе добавили, что россияне продолжают сосредотачивать усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях и увеличивают численность своего личного состава.

"По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Луганской области переброшено до 200 военнослужащих срочной службы из Ростовской области", - отмечает военное командование.

Напомним, ранее стало известно, что из Челябинской области в оккупированный Крым недавно прибыли 150 российских срочников для построения фортификационных сооружений.

Также мы писали, что в Курской области срочники устроили взрыв в блиндаже. Погибли шесть человек.

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