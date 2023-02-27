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Российское вторжение в Украину вызвало самые массовые нарушения прав человека,- генсек ООН

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Швейцария, Понедельник 27 февраля 2023 12:27
Российское вторжение в Украину вызвало самые массовые нарушения прав человека,- генсек ООН Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пренебрежение правами человека во всем мире является "тревожным звонком". Российское вторжение в Украину вызвало самые массовые нарушения.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В своем выступлении на ежегодной сессии Совета ООН по правам человека Гутерриш призвал обновить Всеобщую декларацию прав человека спустя 75 лет после ее подписания.

Указав на войну России против Украины и угрозы правам человека из-за растущей бедности, голода и климатических бедствий, Гутерриш сказал, что декларация "подверглась атакам со всех сторон".

Гутерриш заявил, что некоторые правительства отказываются декларации, назвав пренебрежение и пренебрежение правами человека во всем мире "тревожным звонком".

Он сказал, что "российское вторжение в Украину спровоцировало самые массовые нарушения прав человека", наблюдаемые сегодня в мире.

"Это вызвало массовые смерти, разрушения и перемещения", - сказал Гутерриш.

Напомним, более половины (60%) украинских детей были свидетелями или участниками тех или иных событий, связанных с войной.

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