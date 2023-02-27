В Украине объявили о подозрении предателю, распространявшему российскую пропаганду в Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, во время оккупации пгт Шевченково Купянского района мужчина занял псевдодолжность "главного специалиста сектора внутренней политики Шевченковского территориального управления ВГА Купянского района Харьковской области", - пишет пресс-служба.

Предатель помогал россиянам распространять антиукраинские нарративы среди украинцев через пропагандистскую газету "Харьков Z". На страницах издания публиковались материалы, с помощью которых коллаборационист пытался создать положительное отношение к государству-агрессору.

"В статьях печатного издания отрицалась вооруженная агрессия РФ против Украины, а оккупанты были представлены как "освободители". Также транслировались тезисы о "заботе" государства-агрессора и готовности РФ оказывать любую помощь населению", - добавляет пресс-служба.

В частности коллаборационист собирал данные о расположении избирательных комиссий на территории Шевченковского района и подыскивал помещения для проведения так называемого "референдума".

"Мужчина задержан. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ему объявлено о подозрении в коллаборационистской деятельности и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - пишет Офис генерального прокурора.

Фото: в Украине объявили о подозрении предателю, распространявшему пропаганду во время оккупации (t.me/pgo_gov_ua)