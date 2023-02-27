ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Угледар перебросили отряд оккупантов, который создавали для войны в Чечне

Новина українською →
Угледар, Понедельник 27 февраля 2023 15:20
Под Угледар перебросили отряд оккупантов, который создавали для войны в Чечне Фото: Под Угледар перебросили оккупантов, которых создавали для войны в Чечне (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне снизили свою активность в районе Угледара в Донецкой области, поскольку оккупанты стали чаще отказываться идти на штурм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашковского в эфире телемарафона.

Отмечается, что в последнее время оккупанты свою активность вблизи Угледара. Россияне за вчера совершили только 15 штурмовых действий, хотя месяц назад их было около 60.

"Возможно, это связано с погодными условиями, которые сейчас не позволяют активно использовать технику", - сказал спикер.

По его словам, украинской разведке известно, что оккупанты стали чаще отказываться идти в наступление. В район города были переброшены военные 136-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Дмитрашковский сообщил, что они в Донецком направлении будут принимать линию обороны, которую в дальнейшем будут держать.

136-я отдельная мотострелковая бригада ВС РФ

Механизированное тактическое формирование. 136-я бригада сформирована в Буйнакске в декабре 1993 года. 7 июня 1995 г. в бригаде был создан возведенный отдельный мотострелковый батальон и отправлен в Чеченскую республику с задачей разоружения чеченских сил. Выполнение боевой задачи продолжалось до 8 августа 1995 года.

Напомним, что морская пехота России под Угледаром Донецкой области понесла серьезные потери. Командование хочет восполнить потери мобилизованными.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях продолжаются ожесточенные бои, а ВСУ отразили сотни атак за последний месяц. Враг пытается захватить населённые пункты Марьинка и Угледар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донбасс Донецкая область Чечня Вугледар Война в Украине
NEWS
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
DAILY
Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"