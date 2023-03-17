Артиллерийские установки от Швеции и визит премьера Латвии в Киев: новости за 16 марта

Правительство Швеции решило, что передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer. А также премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 16 марта прибыл с визитом в Киев.

Детальнее о том, что произошло в четверг, 16 марта, - в материале РБК-Украина .

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Швеция отправит Украине восемь артиллерийских установок Archer

Правительство Швеции решило, что передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer.

"Они дадут украинцам возможность вывести из строя российские артиллерийские системы", - говорится в заявлении министра обороны Швеции Пола Джонсона.

Согласно дополнительным поправкам в бюджет, поданным в парламент, правительство также просит передать Украине 10 танков Leopard 2.

Итого восемь артиллерийских орудий и десять танков оцениваются в более шести миллиардов крон (около 537 329 544 млн евро). Это деньги, которые вооруженные силы должны получить в течение 2024-2026 годов, чтобы иметь возможность заменить то, что передадут Украине.

Премьер Латвии прибыл в Киев и встретился с Зеленским

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в четверг, 16 марта, прибыл с визитом в Киев . Цель его визита - подтвердить поддержку Украины.

Премьер заявил, что победа Украины в войне, развязанная Россией, имеет решающее значение для свободной Европы.

В Киеве он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Провел встречу с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Рассказал о ситуации на фронте. Критически важно объединить усилия всех партнеров и союзников Украины в этот решающий момент. Первоочередно - в вопросе предоставления необходимого для украинского наступления оружия", - сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил Латвию за мощную политическую, оборонную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.

Литва передает Украине новый пакет военной помощи

В четверг, 16 марта, Литва объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи .

"Новый пакет военной поддержки Литвы для Украины включает 155-мм боеприпасы", - отметил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Украина также получит транспортные средства и военные пайки.

"Общая стоимость военной помощи, которую оказывает Литва для Украины, скоро достигнет 450 миллионов евро", - добавил министр.

Снаряды для артиллерии и не только. Германия передала новый пакет помощи Украине

Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли снаряды для артиллерии и РСЗО.

Часть техники будет поставляться со складов Бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации.

Да, Германия предоставит Украине:

500 пистолетов SFP9;

5000 снарядов калибра 155 мм;

Высокоточные управляемые боеприпасы калибра 155 мм;

Боеприпасы для РСЗО MARS II;

25 генераторов;

Два автопогрузчика;

Две ангарные палатки.

Также в будущем Германия планирует передать Украине еще 5330 снарядов калибра 155 мм и ракеты для системы ПВО IRIS-T.

Польша передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни, - Дуда

Польша в ближайшие дни передаст Украине истребители МиГ-29. Речь идет о первых четырех самолетах.

"В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживают и готовят", - сказал президент Польши Анджей Дуда.

Он пояснил, что Польша передаст самолеты, находившиеся на вооружении противовоздушной обороны.

"Можно с уверенностью сказать, что сейчас мы буквально доставляем эти МиГи в Украину. У нас еще десяток таких МиГов. Это те МиГи, которые мы получили в начале 90-х от армии ГДР. Это последние годы их эксплуатации в соответствии с их техническими возможностями" , - отметил президент.

Польский лидер подчеркнул, что Польша заменит советские МиГ-29 самолетами FA-50 из Южной Кореи, первые поставки которых ожидаются в конце года, а также американскими F-35.

В США показали видео атаки и удара по дрону MQ-9 Reaper российскими Су-27

Европейское командование США опубликовало секретное видео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Черным морем российскими истребителями Су-27.

Видео было снято с камеры на нижней части дрона. На нем показано, как российские истребители сбрасывают топливо, а затем атакуют американский беспилотник.

После атак российских Су-27 связь с дроном ненадолго была утрачена. Европейское командование США подтверждает, что на минуту беспилотник лишился связи, а публикованное видео было отредактировано.

Когда трансляция возобновилась, стало заметно, что одна из лопастей пропеллера MQ-9 Reaper повреждена после столкновения с Су-27.