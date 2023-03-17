Артиллерийские установки от Швеции и визит премьера Латвии в Киев: новости за 16 марта
Правительство Швеции решило, что передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer. А также премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш 16 марта прибыл с визитом в Киев.
Детальнее о том, что произошло в четверг, 16 марта, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
- Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов. Кроме того, воины уничтожили десятки единиц тяжелой техники и самолет врага.
- В Воздушных силах объяснили, для чего Украине нужны истребители F-16.
- Украинские военные стойко держат Бахмут и наносят россиянам многочисленные потери. Именно благодаря обороне на востоке наши защитники могут проходить обучение и готовиться к дальнейшему контрнаступлению.
- ВСУ продолжают удерживать оборону на востоке Украины. В то же время оккупанты атакуют позиции защитников по нескольким направлениям (карта боевых действий).
- Украинские военные продолжают наносить удары по технике врага и уничтожили две радиолокационные станции РФ (сводка Генштаба).
Швеция отправит Украине восемь артиллерийских установок Archer
Правительство Швеции решило, что передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer.
"Они дадут украинцам возможность вывести из строя российские артиллерийские системы", - говорится в заявлении министра обороны Швеции Пола Джонсона.
Согласно дополнительным поправкам в бюджет, поданным в парламент, правительство также просит передать Украине 10 танков Leopard 2.
Итого восемь артиллерийских орудий и десять танков оцениваются в более шести миллиардов крон (около 537 329 544 млн евро). Это деньги, которые вооруженные силы должны получить в течение 2024-2026 годов, чтобы иметь возможность заменить то, что передадут Украине.
Премьер Латвии прибыл в Киев и встретился с Зеленским
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в четверг, 16 марта, прибыл с визитом в Киев . Цель его визита - подтвердить поддержку Украины.
Премьер заявил, что победа Украины в войне, развязанная Россией, имеет решающее значение для свободной Европы.
В Киеве он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Провел встречу с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Рассказал о ситуации на фронте. Критически важно объединить усилия всех партнеров и союзников Украины в этот решающий момент. Первоочередно - в вопросе предоставления необходимого для украинского наступления оружия", - сообщил Зеленский.
Президент поблагодарил Латвию за мощную политическую, оборонную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины.
Литва передает Украине новый пакет военной помощи
В четверг, 16 марта, Литва объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи .
"Новый пакет военной поддержки Литвы для Украины включает 155-мм боеприпасы", - отметил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Украина также получит транспортные средства и военные пайки.
"Общая стоимость военной помощи, которую оказывает Литва для Украины, скоро достигнет 450 миллионов евро", - добавил министр.
Снаряды для артиллерии и не только. Германия передала новый пакет помощи Украине
Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли снаряды для артиллерии и РСЗО.
Часть техники будет поставляться со складов Бундесвера, а другая часть - от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации.
Да, Германия предоставит Украине:
- 500 пистолетов SFP9;
- 5000 снарядов калибра 155 мм;
- Высокоточные управляемые боеприпасы калибра 155 мм;
- Боеприпасы для РСЗО MARS II;
- 25 генераторов;
- Два автопогрузчика;
- Две ангарные палатки.
Также в будущем Германия планирует передать Украине еще 5330 снарядов калибра 155 мм и ракеты для системы ПВО IRIS-T.
Польша передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни, - Дуда
Польша в ближайшие дни передаст Украине истребители МиГ-29. Речь идет о первых четырех самолетах.
"В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживают и готовят", - сказал президент Польши Анджей Дуда.
Он пояснил, что Польша передаст самолеты, находившиеся на вооружении противовоздушной обороны.
"Можно с уверенностью сказать, что сейчас мы буквально доставляем эти МиГи в Украину. У нас еще десяток таких МиГов. Это те МиГи, которые мы получили в начале 90-х от армии ГДР. Это последние годы их эксплуатации в соответствии с их техническими возможностями" , - отметил президент.
Польский лидер подчеркнул, что Польша заменит советские МиГ-29 самолетами FA-50 из Южной Кореи, первые поставки которых ожидаются в конце года, а также американскими F-35.
В США показали видео атаки и удара по дрону MQ-9 Reaper российскими Су-27
Европейское командование США опубликовало секретное видео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Черным морем российскими истребителями Су-27.
Видео было снято с камеры на нижней части дрона. На нем показано, как российские истребители сбрасывают топливо, а затем атакуют американский беспилотник.
После атак российских Су-27 связь с дроном ненадолго была утрачена. Европейское командование США подтверждает, что на минуту беспилотник лишился связи, а публикованное видео было отредактировано.
Когда трансляция возобновилась, стало заметно, что одна из лопастей пропеллера MQ-9 Reaper повреждена после столкновения с Су-27.
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