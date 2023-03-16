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Оборона Бахмута закладывает почву для дальнейшего наступления украинских войск, - Череватый

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Четверг 16 марта 2023 13:39
Оборона Бахмута закладывает почву для дальнейшего наступления украинских войск, - Череватый Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (Армияinform.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные стойко держат Бахмут и наносят россиянам многочисленные потери. Именно благодаря обороне на востоке наши защитники могут проходить обучение и готовиться к дальнейшему контрнаступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что в районе Бахмута сейчас идет оборонная операция. Так, наши военные с большими усилиями сдерживают врага, нанося ему колоссальные потери. По его словам, это и есть предвестник будущих действий, которых ожидает все украинское общество.

"Они истощают, обескровливают врага, выбивают его мощь, ломая его морально-психологическое состояние. Пока наши держат оборонную операцию, их собратья в Украине и за рубежом изучают новейшие техники, новейшую тактику боевых действий", - сказал спикер.

Череватый отметил, что на Бахмутском направлении и вообще на востоке готовится почва, чтобы наши бригады, когда будут готовы, могли уверенно "выйти на надломленного врага и гораздо быстрее выбросить его за пределы нашей страны".

Напомним, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, на котором было принято решение о дальнейшем удержании и защите Бахмута. В США поддерживают решение Зеленского по Бахмуту.

Ранее РБК-Украина рассказывало, почему Украина продолжает оборону города, несмотря на предупреждения западных союзников.

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