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Литва передает Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет

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Четверг 16 марта 2023 17:36
Литва передает Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 16 марта, Литва объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Новый пакет военной поддержки Литвы для Украины включает в себя 155-мм боеприпасы", - говорится в сообщении.

Украина также получит транспортные средства и военные пайки.

"Общая стоимость военной помощи, которую оказывает Литва для Украины, скоро достигнет 450 миллионов евро", - добавил министр.

Напомним, что Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли снаряды для артиллерии и РСЗО.

Правительство Эстонии поддержало отправку Украине очередного пакета военной помощи, включающего снайперское оружие и снаряжение для спецподразделений.

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