Артилерійські установки від Швеції та візит прем'єра Латвії до Києва: новини за 16 березня

Уряд Швеції вирішив, що передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer. А також прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш 16 березня, прибув з візитом до Києва.

Детальніше про те, що сталося у четвер, 16 березня, - у матеріалі РБК-Україна .

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Швеція відправить Україні вісім артилерійських установок Archer

Уряд Швеції вирішив, що передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer.

"Вони дадуть українцям можливість вивести з ладу російські артилерійські системи", - йдеться у заяві міністра оборони Швеції Пола Джонсона.

Згідно з додатковими поправками до бюджету, поданими до парламенту, уряд також просить передати Україні 10 танків Leopard 2.

Разом вісім артилерійських гармат і десять танків оцінюються у понад шість мільярдів крон (приблизно 537 329 544 млн євро). Це гроші, які Збройні сили мають отримати протягом 2024-2026 років, щоб мати можливість замінити те, що передадуть Україні.

Прем'єр Латвії прибув до Києва та зустрівся із Зеленським

Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш у четвер, 16 березня, прибув з візитом до Києва. Мета його візиту - підтвердити підтримку України.

Прем'єр заявив, що перемога України у війні, яку розв'язала Росія, має вирішальне значення для вільної Європи.

У Києві він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Провів зустріч із прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем. Розповів про ситуацію на фронті. Критично важливо об'єднати зусилля всіх партнерів і союзників України у цей вирішальний момент. Першочергово - в питанні надання необхідної для українського наступу зброї", - повідомив Зеленський.

Президент подякував Латвії за потужну політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України.

Литва передає Україні новий пакет військової допомоги

У четвер, 16 березня, Литва оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги.

"Новий пакет військової підтримки Литви для України включає 155-мм боєприпаси", - зазначив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Зазначається, що Україна також отримає транспортні засоби та військові пайки.

"Загальна вартість військової допомоги, яку надає Литва для України скоро досягне 450 мільйонів євро", - додав міністр.

Снаряди для артилерії і не тільки. Німеччина передала новий пакет допомоги Україні

Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли снаряди для артилерії та РСЗВ.

Частина техніки буде поставлятися зі складів Бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.

Так, Німеччина надасть Україні:

500 пістолетів SFP9;

5000 снарядів калібру 155 мм;

Високоточні керовані боєприпаси калібру 155 мм;

Боєприпаси для РСЗВ MARS II;

25 генераторів;

Два автонавантажувачі;

Два ангарні намети.

Також Німеччина у майбутньому планує передати Україні ще 5330 снарядів калібру 155 мм і ракети для системи ППО IRIS-T.

Польща передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29 найближчими днями, - Дуда

Польща найближчими днями передасть Україні винищувачі МіГ-29. Мова йде про перші чотири літаки.

"Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решта літаків обслуговують і готують", - сказав президент Польщі Анджей Дуда.

Він пояснив, що Польща передасть літаки, які були на озброєнні протиповітряної оборони.

"Можна з упевненістю сказати, що зараз ми буквально доставляємо ці МіГи в Україну. Ми маємо ще десяток таких МіГів. Це ті МіГи, які ми отримали на початку 90-х від армії НДР. Це останні роки їх експлуатації відповідно до їх технічних можливостей", - зазначив президент.

Польський лідер наголосив, що Польща замінить радянські МіГ-29 літаками FA-50 з Південної Кореї, перші постачання яких очікуються наприкінці року, а також американськими F-35.

У США показали відео атаки та удару по дрону MQ-9 Reaper російськими Су-27

Європейське командування США опублікувало секретне відео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем російськими винищувачами Су-27.

Відео було знято з камери на нижній частині дрона. На ньому показано, як російські винищувачі скидають паливо, а потім атакують американський безпілотник.

Після атак російських Су-27 зв'язок з дроном ненадовго було втрачено. Європейське командування США підтверджує, що на хвилину безпілотник втратив зв'язок, а публіковане відео було відредаговано.

Коли трансляція відновилася, то стало помітно, що одна з лопатей пропелера MQ-9 Reaper пошкоджена після зіткнення з Су-27.