Артилерійські установки від Швеції та візит прем'єра Латвії до Києва: новини за 16 березня
Уряд Швеції вирішив, що передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer. А також прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш 16 березня, прибув з візитом до Києва.
Детальніше про те, що сталося у четвер, 16 березня, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Українські захисники за минулу добу ліквідували 1040 російських окупантів. Крім того, воїни знищили десятки одиниць важкої техніки і літак ворога.
- У Повітряних силах пояснили, для чого Україні потрібні винищувачі F-16.
- Українські військові стійко тримають Бахмут та завдають росіянам численних втрат. Саме завдяки обороні на сході наші захисники можуть проходити навчання та готуватися до подальшого контрнаступу.
- ЗСУ продовжують тримати оборону на сході України. Водночас окупанти атакують позиції захисників з декількох напрямків (карта бойових дій).
- Українські військові продовжують завдавати ударів по техніці ворога та знищили дві радіолокаційні станції РФ (зведення Генштабу).
Швеція відправить Україні вісім артилерійських установок Archer
Уряд Швеції вирішив, що передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer.
"Вони дадуть українцям можливість вивести з ладу російські артилерійські системи", - йдеться у заяві міністра оборони Швеції Пола Джонсона.
Згідно з додатковими поправками до бюджету, поданими до парламенту, уряд також просить передати Україні 10 танків Leopard 2.
Разом вісім артилерійських гармат і десять танків оцінюються у понад шість мільярдів крон (приблизно 537 329 544 млн євро). Це гроші, які Збройні сили мають отримати протягом 2024-2026 років, щоб мати можливість замінити те, що передадуть Україні.
Прем'єр Латвії прибув до Києва та зустрівся із Зеленським
Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш у четвер, 16 березня, прибув з візитом до Києва. Мета його візиту - підтвердити підтримку України.
Прем'єр заявив, що перемога України у війні, яку розв'язала Росія, має вирішальне значення для вільної Європи.
У Києві він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
"Провів зустріч із прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем. Розповів про ситуацію на фронті. Критично важливо об'єднати зусилля всіх партнерів і союзників України у цей вирішальний момент. Першочергово - в питанні надання необхідної для українського наступу зброї", - повідомив Зеленський.
Президент подякував Латвії за потужну політичну, оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України.
Литва передає Україні новий пакет військової допомоги
У четвер, 16 березня, Литва оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги.
"Новий пакет військової підтримки Литви для України включає 155-мм боєприпаси", - зазначив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Зазначається, що Україна також отримає транспортні засоби та військові пайки.
"Загальна вартість військової допомоги, яку надає Литва для України скоро досягне 450 мільйонів євро", - додав міністр.
Снаряди для артилерії і не тільки. Німеччина передала новий пакет допомоги Україні
Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли снаряди для артилерії та РСЗВ.
Частина техніки буде поставлятися зі складів Бундесверу, а інша частина - від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації.
Так, Німеччина надасть Україні:
- 500 пістолетів SFP9;
- 5000 снарядів калібру 155 мм;
- Високоточні керовані боєприпаси калібру 155 мм;
- Боєприпаси для РСЗВ MARS II;
- 25 генераторів;
- Два автонавантажувачі;
- Два ангарні намети.
Також Німеччина у майбутньому планує передати Україні ще 5330 снарядів калібру 155 мм і ракети для системи ППО IRIS-T.
Польща передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29 найближчими днями, - Дуда
Польща найближчими днями передасть Україні винищувачі МіГ-29. Мова йде про перші чотири літаки.
"Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решта літаків обслуговують і готують", - сказав президент Польщі Анджей Дуда.
Він пояснив, що Польща передасть літаки, які були на озброєнні протиповітряної оборони.
"Можна з упевненістю сказати, що зараз ми буквально доставляємо ці МіГи в Україну. Ми маємо ще десяток таких МіГів. Це ті МіГи, які ми отримали на початку 90-х від армії НДР. Це останні роки їх експлуатації відповідно до їх технічних можливостей", - зазначив президент.
Польський лідер наголосив, що Польща замінить радянські МіГ-29 літаками FA-50 з Південної Кореї, перші постачання яких очікуються наприкінці року, а також американськими F-35.
У США показали відео атаки та удару по дрону MQ-9 Reaper російськими Су-27
Європейське командування США опублікувало секретне відео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем російськими винищувачами Су-27.
Відео було знято з камери на нижній частині дрона. На ньому показано, як російські винищувачі скидають паливо, а потім атакують американський безпілотник.
Після атак російських Су-27 зв'язок з дроном ненадовго було втрачено. Європейське командування США підтверджує, що на хвилину безпілотник втратив зв'язок, а публіковане відео було відредаговано.
Коли трансляція відновилася, то стало помітно, що одна з лопатей пропелера MQ-9 Reaper пошкоджена після зіткнення з Су-27.
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