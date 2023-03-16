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Снаряды для артиллерии и не только. Германия передала новый пакет помощи Украине

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Четверг 16 марта 2023 16:33
Снаряды для артиллерии и не только. Германия передала новый пакет помощи Украине Фото: Германия передала новый пакет помощи Украине (Bundeswehr)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли снаряды для артиллерии и РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть – от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации.

Так, Германия предоставит Украине:

  • 500 пистолетов SFP9;
  • 5000 снарядов калибра 155 мм;
  • Высокоточные управляемые боеприпасы калибра 155 мм;
  • Боеприпасы для РСЗО MARS II;
  • 25 генераторов;
  • Два автопогрузчика;
  • Две ангарные палатки.

Также в будущем Германия планирует передать Украине еще 5330 снарядов калибра 155 мм и ракеты для системы ПВО IRIS-T.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в РФ Германия стала крупнейшим донором Украины среди стран континентальной Европы.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина сама будет решать, когда и как кончать войну. Этот вопрос также касается и Крыма.

Глава Минобороны Германии уверен, что Украина может получить два батальона Leopard 2.

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