Снаряды для артиллерии и не только. Германия передала новый пакет помощи Украине
Германия передала новый пакет военной помощи Украине. В него вошли снаряды для артиллерии и РСЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.
Часть техники будет поставляться со складов бундесвера, а другая часть – от промышленности, финансируемых вследствие средств инициативы правительства по модернизации.
Так, Германия предоставит Украине:
- 500 пистолетов SFP9;
- 5000 снарядов калибра 155 мм;
- Высокоточные управляемые боеприпасы калибра 155 мм;
- Боеприпасы для РСЗО MARS II;
- 25 генераторов;
- Два автопогрузчика;
- Две ангарные палатки.
Также в будущем Германия планирует передать Украине еще 5330 снарядов калибра 155 мм и ракеты для системы ПВО IRIS-T.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в РФ Германия стала крупнейшим донором Украины среди стран континентальной Европы.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина сама будет решать, когда и как кончать войну. Этот вопрос также касается и Крыма.
Глава Минобороны Германии уверен, что Украина может получить два батальона Leopard 2.
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