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Премьер Латвии прибыл в Киев

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Киев, Четверг 16 марта 2023 11:33
Премьер Латвии прибыл в Киев Фото: глава правительства Латвии Кришьянис Кариньш (facebook com karinskrisjanis)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сегодня, 16 марта, прибыл в Киев. Цель его визита - подтвердить поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства Латвии в Twitter.

"Посещаю Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Латвией Украины столько, сколько нужно", - отметил Кариньш.

Премьер заявил, что победа Украины в войне, развязанная Россией, имеет решающее значение для свободной Европы.

Премьер Латвии прибыл в Киев

Фото: Кришьянис Кариньш приехал в Киев (twitter.com/krisjaniskarins)

Напомним, премьер Латвии выступил за вступление Украины в НАТО. По его словам, это поможет предотвратить новую войну.

Также глава латвийского правительства заявил, что переговоры по вступлению Украины в ЕС должны начаться в этом году.

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