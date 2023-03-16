Карта войны в Украине на 16 марта: обновлены данные британской разведки
Украинские военные продолжают удерживать оборону на востоке Украины. В то же время оккупанты атакуют позиции защитников из нескольких направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
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По данным британской карты, самые ожесточенные бои продолжаются на востоке Украины, а самым тяжелым участком фронта остается Бахмутское направление.
Кроме того, оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ возле Угледара, Марьинки и Авдеевки. Также бои идет в Харьковской, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Значительное продвижение врага в этих направлениях не зафиксировано.
Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты вдоль всей линии фронта.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские защитники за минувшие суткиотразили более 75 атак врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
При этом аналитики ISW считают, что ВСУ имеют возможность возобновить инициативу на фронте, поскольку темп наступления россиян снизился.
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