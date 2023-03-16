Карта войны в Украине на 16 марта: обновлены данные британской разведки

Украинские военные продолжают удерживать оборону на востоке Украины. В то же время оккупанты атакуют позиции защитников из нескольких направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Нажмите на изображение, чтобы увидеть подробнее По данным британской карты, самые ожесточенные бои продолжаются на востоке Украины, а самым тяжелым участком фронта остается Бахмутское направление. Кроме того, оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ возле Угледара, Марьинки и Авдеевки. Также бои идет в Харьковской, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. Значительное продвижение врага в этих направлениях не зафиксировано. Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты вдоль всей линии фронта.