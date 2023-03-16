Тысячу оккупантов, самолет и десятки единиц техники: потери России за сутки
Фото: ВСУ уничтожили уже более 162 тысячи оккупантов (facebook com MinistryofDefence UA)
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов. Кроме того, воины уничтожили десятки единиц тяжелой техники и самолет врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 16 марта ориентировочно составили:
- личного состава - около 162 560 (+1040) человек ликвидировано,
- танков - 3504 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 6810 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 2539 (+11) ед,
- РСЗО - 503 (+1) ед,
- средства ПВО - 265 (+3) ед,
- самолетов - 305 (+1) ед,
- вертолетов - 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2145 (+13),
- крылатые ракеты - 907 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5394 (+17) ед,
- специальная техника - 257 (+0)
Напомним, украинские войска за минувшие сутки отбили более 75 атак врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
При этом аналитики ISW считают, что ВСУ имеют возможность возобновить инициативу на фронте, поскольку темп наступления россиян снизился.
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