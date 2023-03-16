Тысячу оккупантов, самолет и десятки единиц техники: потери России за сутки

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов. Кроме того, воины уничтожили десятки единиц тяжелой техники и самолет врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 16 марта ориентировочно составили:

Напомним, украинские войска за минувшие сутки отбили более 75 атак врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

При этом аналитики ISW считают, что ВСУ имеют возможность возобновить инициативу на фронте, поскольку темп наступления россиян снизился.

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