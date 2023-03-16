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Тысячу оккупантов, самолет и десятки единиц техники: потери России за сутки

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Украина, Четверг 16 марта 2023 08:21
Тысячу оккупантов, самолет и десятки единиц техники: потери России за сутки Фото: ВСУ уничтожили уже более 162 тысячи оккупантов (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 1040 российских оккупантов. Кроме того, воины уничтожили десятки единиц тяжелой техники и самолет врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 16 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - около 162 560 (+1040) человек ликвидировано,
  • танков - 3504 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 6810 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 2539 (+11) ед,
  • РСЗО - 503 (+1) ед,
  • средства ПВО - 265 (+3) ед,
  • самолетов - 305 (+1) ед,
  • вертолетов - 289 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2145 (+13),
  • крылатые ракеты - 907 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5394 (+17) ед,
  • специальная техника - 257 (+0)

Напомним, украинские войска за минувшие сутки отбили более 75 атак врага на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

При этом аналитики ISW считают, что ВСУ имеют возможность возобновить инициативу на фронте, поскольку темп наступления россиян снизился.

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