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Польша передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни, - Дуда

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Варшава, Четверг 16 марта 2023 14:27
Польша передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Польша в ближайшие дни передаст Украине истребители МиГ-29. Речь идет о первых четырех самолетах.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.

"В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживают и готовят", - сказал он, не назвав точное количество истребителей, которое собирается передать Польша.

Дуда объяснил, что Польша передаст самолеты, которые находились на вооружении противовоздушной обороны.

"Можно с уверенностью сказать, что сейчас мы буквально доставляем эти МиГи в Украину. Мы имеем еще десяток таких МиГов. Это те МиГи, которые мы получили в начале 90-х от армии ГДР. Это последние годы их эксплуатации в соответствии с их техническими возможностями" , - отметил президент.

Польский лидер подчеркнул, что Польша заменит советские МиГ-29 самолетами FA-50 из Южной Кореи, первые поставки которых ожидаются в конце года, а также американскими F-35.

На решение Польши уже отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он опубликовал в Telegram самолет и добавил фото с руководителем Бюро по международной политике Польши Марцином Пшидачем.

Напомним, в правительстве Польши заявили, что Украина может получить истребители МиГ-29 от нескольких стран.

В частности, ранее в Словакии заявляли, что готовы предоставить Украине 13 истребителей МиГ-29.

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