ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мендель йде з поста прес-секретаря Зеленського, але залишиться в ОП

Новость на русском → Києва, П'ятниця 30 квітня 2021 15:24
Мендель йде з поста прес-секретаря Зеленського, але залишиться в ОП Фото: Юлія Мендель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Прес-секретар президента України Юлія Мендель йде з посади. Але вона залишиться в команді Офісу президента і буде радником з міжнародних комунікацій.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Мендель тимчасово продовжує виконувати обов'язки прес-секретаря Зеленського, поки завершуються процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу президента.

"Прийнято рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямків, в зв'язку з чим Юлія Мендель зосередиться на роботі із взаємодії з іноземними ЗМІ", - зазначив Подоляк.

Він також підкреслив, що комунікація Зеленського потребує суттєвого посилення.

"Юлія Володимирівна має відмінні зв'язки в цьому секторі медійного співтовариства і зможе бути ефективною в якості радника з міжнародних комунікацій. Відповідно, позиція прес-секретаря президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена і заповнена", - додав Подоляк.

Нагадаємо, журналістку Юлію Мендель призначили прес-секретарем президента в червні 2019 року. Вона перемогла в конкурсі, на який подавалися близько 4 000 кандидатів. Від претендета вимагалося знання не менше трьох мов, досвід роботи в журналістиці або публічній сфері. До фіналу вийшли три особи, Зеленський і співробітники Офісу президента особисто проводили з ними співбесіду.

Мендель вчилася журналістиці в Києві. У різний час працювала на телеканалах ICTV, Еспресо-ТБ та "Інтер". Писала для американських The New York Times, Politico і українського Forbes.

На посаді прес-секретаря Зеленського з Мендель стався скандал, коли вона відштовхнула від президента журналіста "Радіо Свобода". Тоді вона говорила, що не тримається за свою посаду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський отставка Юлия Мендель
NEWS
Київська та Миколаївська області виходять з "червоної" зони
Київська та Миколаївська області виходять з "червоної" зони
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії