Мендель йде з поста прес-секретаря Зеленського, але залишиться в ОП

Прес-секретар президента України Юлія Мендель йде з посади. Але вона залишиться в команді Офісу президента і буде радником з міжнародних комунікацій.

"Юлія Володимирівна має відмінні зв'язки в цьому секторі медійного співтовариства і зможе бути ефективною в якості радника з міжнародних комунікацій. Відповідно, позиція прес-секретаря президента буде виділена в окремий функціонал, уточнена і заповнена", - додав Подоляк.

"Прийнято рішення про посилення конкретних комунікаційних напрямків, в зв'язку з чим Юлія Мендель зосередиться на роботі із взаємодії з іноземними ЗМІ", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, журналістку Юлію Мендель призначили прес-секретарем президента в червні 2019 року. Вона перемогла в конкурсі, на який подавалися близько 4 000 кандидатів. Від претендета вимагалося знання не менше трьох мов, досвід роботи в журналістиці або публічній сфері. До фіналу вийшли три особи, Зеленський і співробітники Офісу президента особисто проводили з ними співбесіду.

Мендель вчилася журналістиці в Києві. У різний час працювала на телеканалах ICTV, Еспресо-ТБ та "Інтер". Писала для американських The New York Times, Politico і українського Forbes.

На посаді прес-секретаря Зеленського з Мендель стався скандал, коли вона відштовхнула від президента журналіста "Радіо Свобода". Тоді вона говорила, що не тримається за свою посаду.