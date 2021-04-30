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Перестрілка на кордоні Киргизстану і Таджикистану відновилася

Новость на русском → Ісфана, П'ятниця 30 квітня 2021 11:17
Перестрілка на кордоні Киргизстану і Таджикистану відновилася Фото: на кордоні Киргизстану і Таджикистану сталася перестрілка (gps.gov.kg)
Автор: Анастасія Рокитна

У Киргизстані на кордоні з Таджикистаном знову чутні постріли. Стрілянина ведеться близько години.

Про це повідомляє агентство 24.kg.

Агентство пише, що стрілянина ведеться тривалий час - близько години.

В Управлінні внутрішніх справ Баткенської області повідомили, що серед поранених є співробітники міліції.

Зазначимо, конфлікт між Таджикистаном і Киргизстаном загострився 28 квітня на спірній ділянці кордону. За версіями обох країн, конфлікт стався після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.

На тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.

Разом з тим, головам МЗС Киргизії та Таджикистану вдалося домовитися про припинення вогню, а також відведення військових від кордону.

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