ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Конфлікт на кордоні Киргизії і Таджикистану: загинули більше 30 осіб

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 15:49
Конфлікт на кордоні Киргизії і Таджикистану: загинули більше 30 осіб Фото: на кордоні Киргизії і Таджикистану загинула 31 людина (gps.gov.kg)
Автор: РБК-Україна

За два дні в результаті конфлікту на кордоні між Киргизією і Такджікістаном загинула 31 людина. Поранення отримали 123 людини.

Про це повідомляє 24.kg.

За даними киргизької сторони, серед постраждалих - 121 цивільний і 23 людини з силових структур.

Крім того, із зони конфлікту евакуюють місцевих жителів. Всього свої будинки покинули 6 тисяч 786 громадян, з них 4 тисячі 686 - діти.

Водночас, Таджикістан офіційно досі не повідомив про жертви. Однак місцеві видання повідомляють, що 30 квітня, відбулися похорони двох жителів, загиблих в таджицько-киргизькому конфлікті.

Конфлікт між Таджикистаном і Киргизією загострився 28 квітня на спірній ділянці кордону. За версіями обох країн, конфлікт стався після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.

На тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизія і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.

Вчора ввечері повідомлялося, що стрілянина на кордоні припинилася. Було відомо про трьох загиблих, всього з пораненнями госпіталізували 51 людину.

Вранці 30 квітня стало відомо, що перестрілка на кордоні Киргизії і Таджикистану відновилася.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Киргизия Таджикистан
NEWS
Візит Блінкена в Україну: стала відома дата
Візит Блінкена в Україну: стала відома дата
DAILY
Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Великдень на карантині. Як українці святкуватимуть в умовах епідемії