Конфлікт на кордоні Киргизії і Таджикистану: загинули більше 30 осіб

За два дні в результаті конфлікту на кордоні між Киргизією і Такджікістаном загинула 31 людина. Поранення отримали 123 людини.

Про це повідомляє 24.kg .

Водночас, Таджикістан офіційно досі не повідомив про жертви. Однак місцеві видання повідомляють , що 30 квітня, відбулися похорони двох жителів, загиблих в таджицько-киргизькому конфлікті.

Крім того, із зони конфлікту евакуюють місцевих жителів. Всього свої будинки покинули 6 тисяч 786 громадян, з них 4 тисячі 686 - діти.

За даними киргизької сторони, серед постраждалих - 121 цивільний і 23 людини з силових структур.

Конфлікт між Таджикистаном і Киргизією загострився 28 квітня на спірній ділянці кордону. За версіями обох країн, конфлікт стався після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.

На тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизія і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного.

Вчора ввечері повідомлялося, що стрілянина на кордоні припинилася. Було відомо про трьох загиблих, всього з пораненнями госпіталізували 51 людину.

Вранці 30 квітня стало відомо, що перестрілка на кордоні Киргизії і Таджикистану відновилася.