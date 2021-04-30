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Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка відпустили під домашній арешт

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 17:10
Підозрюваного у справі Шеремета Антоненка відпустили під домашній арешт Фото :підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненко. Його відпустили під цілодобовий домашній арешт.

Про це заявив суддя під час судового засідання.

Зазначимо, що Андрій Антоненко перебував у СІЗО понад 500 днів.

За рішенням суду Антоненко повинен носити електронний браслет.

Захист підозрюваного клопотав про зміну запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на особисте зобов'язання або взяття на поруки.

Прокурор у справі не заперечував про пом'якшення запобіжного заходу Антоненку.

Оголошення рішення щодо запобіжного заходу Андрію Антоненку

Posted by Free Riff on Friday, April 30, 2021

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У грудні 2019 року правоохоронці оголосили про затримання трьох виконавців вбивства - Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар. Двох відпустили під домашній арешт.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

Також повідомлялося, що причетними до вбивства Шеремета також можуть бути білоруські спецслужби.

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