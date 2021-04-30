Візит Блінкена в Україну: стала відома дата

Державний секретар США Ентоні Блінкен наступного тижня прилетить в Україну. Стала відома точна дата його приїзду.

Про це повідомляє Державний департамент США .

Повідомляється, що Блінкен перебуватиме в Києві 5-6 травня, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і іншими офіційними особами.

"... щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що Блінкен відзначить прогрес в боротьбі з корупцією в Україні, яка є ключем до інтеграції в НАТО.

Раніше він в інтерв'ю американському телеканалу CBS News він , що США пильно спостерігають за відведенням російських військ від українського кордону.

Телеканал CNN повідомляв, що візит Блінкена в Україну може послабити занепокоєння країни з приводу можливої зустрічі президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна цього літа.

При цьому очікується, що під час візиту буде обговорюватися можлива зустріч президента України Володимира Зеленського з Джо Байденом.