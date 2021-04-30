Оголошено розширений склад збірної України на зборах перед Євро-2020

Головний тренер національної команди України з футболу Андрій Шевченко оголосив розширений список кандидатів на збори перед Євро-2020 . За їх підсумками визначиться склад, який гратиме на фінальному турнірі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Української Асоціації футболу .

Повідомляється, що в розширеному списку 35 футболістів. Більшість з них - гравці українських клубів, а також два легіонери (Олександр Зубков з угорського "Ференцвароша" та Євген Макаренко з бельгійського "Кортрейка") - прибудуть в розташування 15 травня.

Також повідомляється, що 15 травня команда розпочне підготовчий збір у Харкові. Решта вісім легіонерів прибудуть до табору синьо-жовтих після завершення клубних сезонів.

Розширений склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва - "Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал Мадрид", Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (всі - "Динамо"), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі - "Шахтар"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (всі - "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Ледньов (всі - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Маріуполь"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Руслан Малиновський, Віктор Коваленко (обидва - "Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1"), Артем Бесєдін ("Динамо").