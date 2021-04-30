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Оголошено розширений склад збірної України на зборах перед Євро-2020

Новость на русском → Києва, П'ятниця 30 квітня 2021 18:14
Оголошено розширений склад збірної України на зборах перед Євро-2020 Фото: збірна України з футболу (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Головний тренер національної команди України з футболу Андрій Шевченко оголосив розширений список кандидатів на збори перед Євро-2020. За їх підсумками визначиться склад, який гратиме на фінальному турнірі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Української Асоціації футболу.

Повідомляється, що в розширеному списку 35 футболістів. Більшість з них - гравці українських клубів, а також два легіонери (Олександр Зубков з угорського "Ференцвароша" та Євген Макаренко з бельгійського "Кортрейка") - прибудуть в розташування 15 травня.

Також повідомляється, що 15 травня команда розпочне підготовчий збір у Харкові. Решта вісім легіонерів прибудуть до табору синьо-жовтих після завершення клубних сезонів.

Розширений склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва - "Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал Мадрид", Іспанія).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (всі - "Динамо"), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі - "Шахтар"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (всі - "Шахтар"), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Ледньов (всі - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Маріуполь"), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Руслан Малиновський, Віктор Коваленко (обидва - "Аталанта", Італія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія).

Нападники: Роман Яремчук ("Гент", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1"), Артем Бесєдін ("Динамо").

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на матчах Євро-2020 збірним дозволили проводити до п'яти замін за матч.

Також раніше УЄФА скасував карантинні обмеження щодо глядачів на матчах під своєю егідою. Тепер на матчах діятимуть обмеження виключно влади кожної конкретної країни.

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