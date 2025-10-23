ua en ru
Анонс передачи Gripen Украине и удар России по детсаду в Харькове: новости за 22 октября

Украина, Четверг 23 октября 2025 06:30
Анонс передачи Gripen Украине и удар России по детсаду в Харькове: новости за 22 октября Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украина получит от Швеции истребители Gripen. Тем временем российские оккупанты атаковали детский сад в Харькове.

Более детально о том, что произошло в среду, 22 октября, - в материале РБК-Украина.

Украина намерена закупить 120-150 новейших шведских истребителей Gripen E: детали сделки

Швеция продаст Украине 120-150 современных истребителей Saab JAS 39 Gripen E. Их уже начинают производить, а в целом сделка растянется на 10-15 лет.

Две страны подписали меморандум о намерениях о возможности продажи Украине истребителей Saab JAS 39 Gripen E.

Этаж обвалился, есть жертва и пострадавшие: РФ ударила по детсаду в Харькове

Российская армия тремя "Шахедами" ударила по частному детскому саду в Харькове. Известно о жертве и раненых.

РБК-Украина рассказывает, что известно о последствиях атаки на Харьков.

Норвегия выделит Украине еще 150 млн долларов на закупку газа и энергообеспечение

Норвегия выделяет дополнительное финансирование в размере 150 млн долларов, чтобы помочь Украине обеспечить доступ к электроэнергии и теплу.

Средства предоставляются в сотрудничестве с Европейским Союзом и будут направлены на удовлетворение энергетических потребностей страны, вступающей в четвертую зиму полномасштабной войны.

Дроны ГУР вывели из строя ключевую установку на НПЗ в Дагестане, - источники

Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины ударили по НПЗ в Дагестане. В результате была выведена из строя установка первичной переработки нефти, сообщили источники РБК-Украина.

По информации собеседников издания, целью дронов подразделения "Саргас" Департамента активных действий ГУР стал нефтеперерабатывающий завод в Махачкале.

ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен

Украинские защитники освободили от российских оккупантов село Кучеров Яр. Также им удалось пополнить обменный фонд.

Воины ВСУ уже установили в селе украинский флаг.

