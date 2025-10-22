Дроны ГУР вывели из строя ключевую установку на НПЗ в Дагестане, - источники

Дроны Главного управления разведки Минобороны Украины ударили по НПЗ в Дагестане. В результате была выведена из строя установка первичной переработки нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, целью дронов подразделения "Саргас" Департамента активных действий ГУР стал нефтеперерабатывающий завод в Махачкале.



Источники в военной разведке уточняют, что этот НПЗ обеспечивает российских оккупантов. По нему ударили дроны украинского производства.

При этом согласно видео, которые были обнародованы в сети, по меньшей мере один из дронов успешно атаковал и вывел из строя установку первичной переработки нефти АВТ. В результате удара на заводе начался масштабный пожар.

"Воздействие на нефтяную промышленность России продолжится и будет постоянно расти", - добавили источники.