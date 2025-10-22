ua en ru
Норвегия выделит Украине еще 150 млн долларов на закупку газа и энергообеспечение

Украина, Среда 22 октября 2025 13:46
Норвегия выделит Украине еще 150 млн долларов на закупку газа и энергообеспечение Фото: Йонас Гар Стере (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Норвегия выделяет дополнительное финансирование в размере 150 млн долларов, чтобы помочь Украине обеспечить доступ к электроэнергии и теплу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Норвегии.

Средства предоставляются в сотрудничестве с Европейским Союзом и будут направлены на удовлетворение энергетических потребностей страны, вступающей в четвертую зиму полномасштабной войны.

"Украина сталкивается с еще одной сложной зимой, а энергоснабжение в стране остается нестабильным. Вместе с ЕС Норвегия усиливает усилия, чтобы украинские семьи, предприятия и учреждения имели доступ к энергии. Это важно и для людей, и для функционирования всей страны", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

Финансирование через европейские механизмы

Финансирование от Норвегии будет направлено через Европейскую инвестиционную платформу для Украины (Ukraine Investment Framework, UIF). Этот механизм призван мобилизовать государственные и частные инвестиции для восстановления и реконструкции Украины после разрушений, вызванных агрессией России.

UIF является частью программы Ukraine Facility - основного инструмента ЕС по предоставлению гражданской поддержки Украине. Впервые Норвегия направляет помощь напрямую через этот механизм.

"Украине необходим стабильный и достаточный источник энергии, чтобы поддерживать работу критически важных служб, пока она продолжает защищать себя. Сотрудничая с ЕС, мы гарантируем, что средства будут эффективно использованы для обеспечения энергоснабжения", - подчеркнул министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Общая помощь Норвегии Украине растет

Средства выделяются в рамках Программы поддержки Украины имени Нансена и дополняют финансирование, уже предоставленное в 2025 году для закупки газа. С 2022 года Норвегия направила Украине в общей сложности 550 млн долларов на импорт газа.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 22 октября встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в военном терминале аэропорта Осло Гардемоэн.

