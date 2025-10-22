ua en ru
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)

Донецкая область, Среда 22 октября 2025 18:24
ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео) Иллюстративное фото: украинские военные деоккупировали Кучеров Яр (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники освободили от российских оккупантов село Кучеров Яр. Также им удалось пополнить обменный фонд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ в Facebook.

"Подразделения Десантно-штурмовых войск, в том числе 132 отдельного разведывательного батальона ДШВ ВСУ, освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении", - отметили в ДШВ.

Военные добавили, что в ходе операции украинские защитники взяли в плен более 50 российских солдат.

Воины ВСУ уже установили в селе украинский флаг. Этот момент попал на видео.

ВСУ освободили Кучеров Яр под Добропольем: более 50 оккупантов попали в плен (видео)Фото: Кучеров Яр на карте (скриншот)

Добропольская контрнаступательная операция

Напомним, украинские воины с сентября продолжают контрнаступление под Добропольем. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, защитники смогли освободить от российских оккупантов более 180 квадратных километров территории.

При этом, согласно данным генерала, еще более 210 квадратных километров территории было зачищено от российских диверсантов.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что россияне попытались контратаковать под Добропольем. Враг пытался разблокировать тех солдат РФ, которые попали в окружение.

По словам Зеленского, россияне понесли потери и отступили. Своих целей они не добились.

