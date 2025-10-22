Этаж обвалился, есть жертва и пострадавшие: что известно об ударах РФ по детсаду Харькова
Российская армия тремя "Шахедами" ударила по частному детскому саду в Харькове. Известно о жертве и раненых.
РБК-Украина рассказывает, что сейчас известно о последствиях атаки на Харьков.
Главное:
- россияне ударили "Шахедами" по детсаду;
- на месте попадания есть пожар;
- известно о погибшем.
Чем били россияне
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, враг попал по детскому саду тремя беспилотниками типа "Шахед". В результате попадания второй этаж помещения повестью сложился.
Также на месте происшествия произошел масштабный пожар. Также поврежден офис, расположенный рядом. На месте работают все соответствующие службы.
Пострадавшие
По предварительным данным, в результате попадания пострадали шесть человек. Пять из них - это работники коммунальных служб, которые работали на месте происшествия.
Также известно об одном погибшем, это 40-летний мужчина.
Дети
По состоянию на 12:15 известно, что среди детей пострадавших нет. Терехов уточнил, что во время угрозы ударов воспитатели эвакуировали их в подвальное помещение. Сейчас спасатели вывели всех детей.
По его словам, в результате удара по садику там полностью сложился второй этаж. Продолжается разбор завалов.
Реакция Зеленского
По его данным, известно о семи пострадавших. Им оказывается медицинская помощь. Все дети эвакуированы и находятся в укрытиях. По предварительной информации, у многих острая реакция на стресс.
"Нет и не может быть никакого оправдания удару дроном по детскому саду. Очевидно, что Россия наглеет. Эти удары - это плевок России в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении", - сообщил он.
Что говорят в МВД
2Как сообщили в МВД, полиция вместе с СБУ документируют военное преступление РФ против гражданских и детей.
По состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке, еще семь человек пострадали. Эвакуировали около полусотни детей. Количество травмированных детей уточняется", - сказано в сообщении.
При подготовке материала использованы данные ГСЧС, местных властей, ОВА, Telegram Владимира Зеленского.