Анонс передачі Gripen Україні та удар Росії по дитсадку в Харкові: новини за 22 жовтня

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 06:30
Анонс передачі Gripen Україні та удар Росії по дитсадку в Харкові: новини за 22 жовтня Колаж РБК-Україна
Автор: Іван Носальський

Україна отримає від Швеції винищувачі Gripen. Тим часом російські окупанти атакували дитячий садок у Харкові.

Більш детально про те, що сталося в середу, 22 жовтня, - в матеріалі РБК-Україна.

Україна має намір закупити 120-150 новітніх шведських винищувачів Gripen E: деталі угоди

Швеція продасть Україні 120-150 сучасних винищувачів Saab JAS 39 Gripen E. Їх уже починають виробляти, а загалом угода розтягнеться на 10-15 років.

Дві країни підписали меморандум про наміри щодо можливості продажу Україні винищувачів Saab JAS 39 Gripen E.

Поверх обвалився, є жертва і постраждалі: РФ вдарила по дитсадку в Харкові

Російська армія трьома "Шахедами" вдарила по приватному дитячому садку в Харкові. Відомо про жертву і поранених.

РБК-Україна розповідає, що відомо про наслідки атаки на Харків.

Норвегія виділить Україні ще 150 млн доларів на закупівлю газу та енергозабезпечення

Норвегія виділяє додаткове фінансування в розмірі 150 млн доларів, щоб допомогти Україні забезпечити доступ до електроенергії та тепла.

Кошти надаються у співпраці з Європейським Союзом і будуть спрямовані на задоволення енергетичних потреб країни, що вступає в четверту зиму повномасштабної війни.

Дрони ГУР вивели з ладу ключову установку на НПЗ у Дагестані, - джерела

Дрони Головного управління розвідки Міноборони України вдарили по НПЗ у Дагестані. У результаті було виведено з ладу установку первинної переробки нафти, повідомили джерела РБК-Україна.

За інформацією співрозмовників видання, метою дронів підрозділу "Саргас" Департаменту активних дій ГУР став нафтопереробний завод у Махачкалі.

ЗСУ звільнили Кучерів Яр під Добропіллям: понад 50 окупантів потрапили в полон

Українські захисники звільнили від російських окупантів село Кучерів Яр. Також їм вдалося поповнити обмінний фонд.

Воїни ЗСУ вже встановили в селі український прапор.

