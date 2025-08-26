Анонс нового "Рамштайна" и вето на соцпомощь украинцам в Польше: новости за 25 августа

В Минобороны Германии сообщили дату и место следующего заседания "Рамштайн"

Следующее заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" состоится 9 сентября в Лондоне, рассказал спикер Министерства обороны Германии.

По его словам, заседание проведут в смешанном формате, повестка дня пока не разглашается.

Президент Польши наложил вето на соцпомощь украинцам. Что изменится

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о соцпомощи для безработных украинцев. Они могут остаться без популярной выплаты и бесплатного медобслуживания.

Глава государства пояснил, что программа "800 Плюс" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.

Цены на бензин внезапно упали на АЗС: почему это произошло и чего ожидать осенью

На цену бензина и дизеля в Украине осенью будут влиять два фактора: стоимость импортного топлива и курс доллара. Ожидать удешевления на АЗС не стоит.

О том, что происходит на рынке и какими будут цены, читайте в материале РБК-Украина.

Выезд мужчин до 25 лет за границу: детали законопроекта

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен изменить порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет.

Документ инициировал народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский и группа парламентариев.

Зеленский назначил нового начальника Центра спецопераций "А" СБУ: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №657/2025 о назначении Евгения Хмары начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Назначение вступает в силу с момента подписания указа президентом.

Германия будет предоставлять Украине 9 млрд евро ежегодно, - министр финансов

В течение ближайших лет Германия ежегодно будет предоставлять Украине 9 млрд евро, рассказал министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбейль.