Анонс нового "Рамштайна" та вето на соцдопомогу українцям у Польщі: новини за 25 серпня

У Міноборони Німеччини повідомили дату і місце наступного засідання "Рамштайн"

Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 вересня в Лондоні, розповів речник Міністерства оборони Німеччини.

За його словами, засідання проведуть у змішаному форматі, порядок денний поки не розголошують.

Президент Польщі наклав вето на соцдопомогу українцям. Що зміниться

Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про соцдопомогу для безробітних українців. Вони можуть залишитися без популярної виплати та безкоштовного медобслуговування.

Глава держави пояснив, що програма "800 Плюс" і безоплатні медичні послуги мають надаватися тільки тим українцям, які офіційно працюють у Польщі.

Ціни на бензин раптово впали на АЗС: чому це сталося і чого очікувати восени

На ціну бензину і дизеля в Україні восени впливатимуть два фактори: вартість імпортного пального і курс долара. Очікувати здешевлення на АЗС не варто.

Про те, що відбувається на ринку і якими будуть ціни, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Виїзд чоловіків до 25 років за кордон: деталі законопроекту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має змінити порядок виїзду з України для призовників і військовозобов'язаних віком до 25 років.

Документ ініціював народний депутат із фракції "Слуга народу" Федір Веніславський і група парламентаріїв.

Зеленський призначив нового начальника Центру спецоперацій "А" СБУ: що відомо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №657/2025 про призначення Євгена Хмари начальником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

Призначення набуває чинності з моменту підписання указу президентом.

Німеччина надаватиме Україні 9 млрд євро щорічно, - міністр фінансів

Протягом найближчих років Німеччина щорічно надаватиме Україні 9 млрд євро, розповів міністр фінансів і віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбейль.